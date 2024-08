Polizei Gütersloh

POL-GT: 63-Jähriger fährt betrunken und droht mit Waffe

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochabend (21.08., 21.40 Uhr) versuchten Zeugen einen 63-jährigen Mann auf einem Supermarktparkplatz an der Friedrichsdorfer Straße daran zu hindern, mit seinem Auto zu fahren. Der 63-jährige Gütersloher stand merkbar unter Alkoholeinfluss. Der Mann fuhr dennoch weiter. Wenige Minuten später kam er zu dem Parkplatz zurück. Er stieg den Schilderungen nach aus seinem Auto aus und hielt dabei eine Langwaffe in der Hand. Damit ging er auf die Zeugen zu und schoss einmal mit dem Luftgewehr in die Luft. Daraufhin informierten die Zeugen die Polizei.

Als die Polizei eintraf, warf er die Langwaffe nach deutlicher Aufforderung auf den Boden. Der 63-Jährige wurde mit dem Streifenwagen zur Polizeiwache gefahren. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe abgenommen. Ein entsprechender Atemalkoholvortest war zuvor positiv.

Die Waffe wurde sichergestellt. Seinen Führerschein hatte der Mann in einem früheren Verfahren bereits abgeben müssen. Die Nacht verbrachte der Gütersloher im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell