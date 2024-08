Polizei Gütersloh

POL-GT: 13-Jähriger nutzt elterlichen Pkw und kollidiert mit Bus

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Zeugen verständigten die Polizei am Dienstagnachmittag (20.08., 16.20 Uhr), nachdem ein 13-Jähriger das elterliche Auto nutzte und in der Folge mit einem Bus kollidierte.

Den Erkenntnissen nach befand sich der Junge zunächst allein im Auto sitzend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Südring. Aus bislang ungeklärten Gründen setzte er sich auf den Fahrersitz, startete das Auto und beabsichtigte den Parkplatz in Richtung Südring zu verlassen. An der Zufahrt bog er mit dem Mitsubishi nach rechts auf den Südring in Richtung Greffen ein. Zeitgleich befuhr ein 65-jähriger Busfahrer die Straße ebenfalls in Richtung Greffen. Trotz eines versuchten Ausweichmanövers sowie einer Notbremsung konnte der Busfahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Der 13-Jährige setzte seine Fahrt anschließend fort und bog an der folgenden Kreuzung nach rechts in die Münsterstraße ab. Auf der Münsterstraße steuerte der Junge den Mitsubishi gegen ein rechtsseitig am Fahrbahnrand stehendes Verkehrszeichen. Kurz darauf kam der 13-Jährige mit dem Auto in Höhe der Einmündung August-Claas-Straße am Fahrbahnrand zum Stehen.

Durch den Zusammenprall mit dem Bus wurde der 65-jährige Fahrer des Busses leicht verletzt. Der eingesetzte Rettungsdienst behandelte den Mann ambulant vor Ort. Die weiteren Insassen des Busses blieben unverletzt. Der 13-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht und wurde im Anschluss zur ambulanten Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht.

Bei der Fahrt des Jungen mit dem Mitsubishi entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 26 000 Euro. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport des Unfallautos. Die weiteren Hintergründe zu der Fahrt sind Bestandteil der aktuell laufenden polizeilichen Ermittlungen.

