Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch - Täter noch vor Ort

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in ein Firmengebäude in der Berliner Straße meldete gestern Nacht (14.07.2024) ein Verantwortlicher via Notruf der Polizei, sodass unverzüglich Einsatzkräfte zum Tatort ausrückten. Unmittelbar darauf wurde zudem mitgeteilt, dass der Einbrecher vor Ort gestellt wurde, was sich letztlich bestätigte. Nach vorliegenden Erkenntnissen versuchte sich ein 36-jähriger Mann kurz nach 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Firma zu verschaffen und löste den Alarm aus. Letzten Endes gelang ihm das Eindringen in die Räumlichkeiten nicht, allerdings verursachte er Sachschaden. Ein Verantwortlicher stellte den Täter schließlich in unmittelbarer Nähe fest. Polizeibeamte nahmen ihn in der Folge mit zur Dienststelle und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell