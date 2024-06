Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Diebstahl Ladendetektiv geschlagen - Bundespolizisten stellen Polizeibekannte

Essen (ots)

Am gestrigen Abend (4.Juni) soll eine Frau in einer Filiale im Essener Hauptbahnhof mehrere Gegenstände gestohlen haben. Beim Verlassen soll sie dann einen Mitarbeiter mittels Schlägen angegriffen haben.

Gegen 20:20 Uhr informierte der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes im Hauptbahnhof Essen. Eine 27-Jährige soll in der Filiale Ware im Wert von 70,- Euro entwendet haben. Die junge Frau soll die Ware in ihrer Tasche versteckt und anschließend den Kassenbereich passiert haben, ohne zu bezahlen. Der 33-jährige Mitarbeiter habe die Tathandlung beobachtet und daraufhin die Deutsche aufgefordert ihn in die Räumlichkeiten des Geschäfts zu begleiten. Daraufhin habe die mutmaßliche Diebin versucht zu flüchten. Der Ladendetektiv habe die Essenerin am Arm ergreifen können und diese festgehalten, woraufhin sie versuchte sich aus dem Griff zu lösen. Als dies jedoch nicht zum Erfolg führte, habe sie mehrfach in Richtung des Kopfes und des Brustbereiches des Mannes geschlagen. Dabei soll die Angreiferin den Angestellten an der Schulter getroffen haben. Verletzt wurde er dabei jedoch nicht.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte stellten die Identität der 27-Jährigen fest. Bei einer Durchsuchung nach weiterem Stehlgut fanden die Beamten ein Taschenmesser in der Bauchtasche auf. Dieses wurde sichergestellt.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Zudem erteilten sie der Frau, welche bereits in der Vergangenheit wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, einen Platzverweis für den Essener Hauptbahnhof.

