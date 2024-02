POL-FR: Rheinfelden: Zeugensuche nach Verkehrsunfall in der Schildgasse

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 28.02.2024, gegen 11:20 Uhr, löste der Brandalarm in einem Einkaufsmarkt "Am alten Markt" in Lörrach aus. Auslösegrund dürfte eine nicht aktivierte Lüftung gewesen sein, so dass es im Gebäude zu einer leichten Rauchbildung kam. Der Markt wurde vorsorglich geräumt. Die Feuerwehr war mit rund 24 Einsatzkräften vor Ort. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

