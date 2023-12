LPI-NDH: Dreister Diebstahl

Nordhausen (ots) - Am Freitag kam es, kurz nach 13 Uhr, zum Brand in einem Reihenhaus in der Schumannstraße. Ein 34 Jahre alter Bewohner wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen beläuft sich die Höhe des Sachschadens auf einen Wert im ...

