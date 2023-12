LPI-NDH: Diebstahl aus Keller

Schönstedt (ots) - In der Nacht zu Freitag brannte ein Minibagger ab, der auf einem Firmengelände in der Straße Rinne abgestellt war. Warum es zu dem Feuer kam, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 15000 Euro. Da Löschwasser und Betriebsstoffe über die angrenzende Kanalisation in einen Bach gelangten, kam auch ein Umweltdienst zum Einsatz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

