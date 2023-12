LPI-NDH: Bagger abgebrannt

Leinefelde-Worbis (ots) - Am Freitagmorgen wurde bei der Polizei ein weiterer Diebstahl von Diesel angezeigt. In der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, entwendeten Unbekannte Diesel einer Sattelzugmaschine, die auf dem Parkplatz einer Baustelle in der Bachstraße abgestellt war. Der Wert des erbeuteten Kraftstoffs beläuft sich auf mehrere hundert Euro. In der Boschstraße wurde der Diebstahl von ...

mehr