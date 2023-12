Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeiorchester Thüringen spielt in traumhafter Kulisse

Ein Dokument

Sondershausen (ots)

Am Dienstag, 19. Dezember, um 18 Uhr findet in Sondershausen das Weihnachtskonzert der Landespolizeiinspektion Nordhausen statt. Das Polizeiorchester Thüringen wird in der außergewöhnlichen Atmosphäre der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums für eine besinnliche Stimmung sorgen, in der die Konzertbesucher eine Pause vom Alltag nehmen und die festlichen Klänge der Weihnachtszeit genießen können.

Hierbei möchten wir auch die Gelegenheit nutzen, Gutes zu tun. Es wird um Spenden für das Kinderhospiz Mittelthüringen gebeten, die damit den Kindern und Familien in schweren Zeiten ein Zeichen der Hoffnung senden können.

Freie Plätze sind noch vorhanden. Der Eintritt ist frei. Der Einlass erfolgt ab 17:30 Uhr.

Eine Voranmeldung ist unter der E-Mail-Adresse infotage.lpindh@polizei.thueringen.de erforderlich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell