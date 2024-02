Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlicher Sprayer in flagranti erwischt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.02.2024, gegen 11:45 Uhr, hat eine Polizeistreife einen mutmaßlichen Sprayer in Lörrach in flagranti erwischt. Der 22-jährige Tatverdächtige war gerade dabei, eine Buchstabenkombination auf eine Betonmauer an der Wiese unter der Wiesentalstraße zu sprayen, als er von der Polizei ertappt wurde. Er rannte davon, konnte aber von einer zweiten Streife in der Tatortnähe festgehalten werden. Die mitgeführten Spraydosen wurden einbehalten und der Mann wird angezeigt.

