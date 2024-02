Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wohnungsbrand in Brombach - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 28.02.204, gegen 16:00 Uhr, hat es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Lörrach-Brombach gebrannt. Das Mehrfamilienwohnhaus mit sechs Wohneinheiten wurde von der Feuerwehr geräumt. Verletzt wurde niemand. Der Brand in einer der Wohnungen konnte von der Feuerwehr bekämpft werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war das Feuer in der dortigen Küche ausgebrochen. Die Wohnung wurde schwer beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Die betroffene Bewohnerin, die zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in der Wohnung war, kam mit ihren zwei geretteten Kaninchen bei Angehörigen unter. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeirevier Lörrach geführt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit rund 60 Einsatzkräften im Einsatz.

