BPOL NRW: Bundespolizist nach Schlägerei angegriffen

Bergkamen (ots) - Am gestrigen Nachmittag (2.Juni) sollen zwei Minderjährige mehrere Steine in den Gleisbereich in Bergkamen gelegt haben. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Bundespolizisten stellten diese wenig später. Gegen 13:50 Uhr informierten Passanten die Bundespolizei darüber, dass zwei Jugendliche mehrere Steine auf die Gleise unter der Brücke ...

mehr