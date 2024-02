Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in der Lomonossowallee in Greifswald

Greifswald (ots)

Am 09.02.2024 gegen 15:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin in der Lomonossowallee in Greifswald. Eine 62-jährige deutsche Fahrerin eines PKW der Marke Honda befuhr die Lomonossowallee aus Richtung Dubnaring kommend in Fahrtrichtung Karl-Liebknecht-Ring. An einem Fußgängerüberweg auf Höhe des Möwen Centers überquerte eine 23-jährige deutsche Radfahrerin fahrenderweise die Fahrbahn. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugführerinnen. Beim Zusammenstoß wurde die Radfahrerin nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt und im Anschluss in die Universitätsmedizin Greifswald verbracht. Die Fahrerin des PKW blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 200EUR. Gegen die Fahrerin des PKW Honda wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Es wird geprüft ob es seitens der Radfahrerin zu einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung kam.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

