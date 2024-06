Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kinder im Gleis - Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr!

Bergkamen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (2.Juni) sollen zwei Minderjährige mehrere Steine in den Gleisbereich in Bergkamen gelegt haben. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Bundespolizisten stellten diese wenig später.

Gegen 13:50 Uhr informierten Passanten die Bundespolizei darüber, dass zwei Jugendliche mehrere Steine auf die Gleise unter der Brücke Justus-von-Liebig-Straße in Bergkamen gelegt haben sollen. Beim Eintreffen der Polizisten waren die Gegenstände bereits aus dem Gleisbereich entfernt. Die tatverdächtigen Kinder waren bereits geflüchtet. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Elfjährige, welche die Verdächtigen beschreiben und diesen auch die Personalie eines Jugendlichen nennen konnten. Nachdem die Einsatzkräfte die Adresse des 10-Jährigen ermittelt hatten, suchten sie diese auf. Auf dem Weg dorthin trafen die Beamten auf die beiden Jungen (10, 11), auf welche die Personenbeschreibung zu traf.

Die Uniformierten stellten die Identitäten der Deutschen fest und suchten anschließend den Wohnort des 11-Jährigen auf. Zudem informierten sie die Erziehungsberechtigten, sowie die Bergkamener über die möglichen Gefahren im Bahnverkehr.

Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus. Präventionshinweise gibt es u.a. im Internet unter: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/Sicher-auf-Bahnanlagen_node.html

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell