Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus PKW in Trier

Trier (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Sonntag, 18. Februar, auf Montag, 19. Februar, die hintere Seitenscheibe eines in der Wolfsgasse in Trier-West abgestellten Pkw auf und entwendeten verschiedene Alltagsgegenstände und Dokumente aus dem Fahrzeug.

Zeugen, die in der Zeit von ca. 19 Uhr bis ca. 07 Uhr etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290

