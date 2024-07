Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tragischer Motorradunfall

Greiz (ots)

Greiz: Zu einem tragischem Verkehrsunfall kam es am gestrigen Sonntag (14.07.2024) im Landkreis Greiz. Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 23-Jähriger am späteren Nachmittag mit seinem Motorrad Yamaha die Landstraße zwischen Hohenölsen und Hohenleuben. Aus noch unbekannter Ursache geriet er in einem dortigen Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der 23-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Im Rahmen des Einsatzes vor Ort wurde die Landstraße für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die PI Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

