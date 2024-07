LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Greiz (ots) - Greiz. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag, 12.07.2024, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Grundstück in der Siebenhitze in Greiz und drang über die Hintereingangstür in ein Einfamilienhaus ein. Bei der Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50EUR. Die Höhe der erlangten Beute ist noch nicht bezifferbar. Die Tatzeit dürfte zwischen 21:00 Uhr und 10:45 Uhr liegen. ...

