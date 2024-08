Polizei Gütersloh

POL-GT: 51-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Auf der Herzebrocker Straße kam es am Dienstagmorgen (20.08., 06.05 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 51-jähriger Rheda-Wiedenbrücker die Herzebrocker Straße in Richtung Rheda-Wiedenbrück. Er fuhr Angaben nach zunächst mit seinem E-Bike auf dem rechten Seitenstreifen. Kurz vor der Kreuzung zum Wöstering wechselte der Fahrradfahrer auf die Fahrbahn und es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß mit einem in dieselbe Richtung fahrenden VW einer 35-jährigen Frau aus Herzebrock-Clarholz.

Der Fahrradfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Unfallaufnahme vor Ort wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn unterstützt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Sperrung der Unfallstelle dauerte bis 10.00 Uhr an.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell