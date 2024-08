Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Massagesalon und Pflegedienst - 38-Jähriger festgenommen und in U-Haft

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Ein 38-jähriger Mann aus Velbert ist in der Montagnacht (19.08.) nach zwei Einbrüchen im Stadtgebiet zunächst vorläufig festgenommen worden und ging noch am Montagabend in Untersuchungshaft.

Zeugen informierten gegen 02.00 Uhr die Polizei, nachdem ein bis dahin unbekannter Täter aus den Räumlichkeiten eines Massagesalons an der Ravensberger Straße flüchtete. Dort hatte sich der Einbrecher den Erkenntnissen nach zuvor gewaltsam Zutritt durch ein Fenster verschafft. Aus dem Geschäft hatte er eine geringe Menge Bargeld in einer Spardose gestohlen. Die Polizeikräfte suchten den beschriebenen Mann im Nahbereich und kontrollierten in der Folge den 38-Jährigen. Aufgrund übereinstimmender Beschreibung und Spurenlage sowie dem aufgefundenen Diebesgut, nahmen die Beamten den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 05.45 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen zweiten Einbruch. Diesmal in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes an der Gartenstraße. Sowohl der ähnliche Modus Operandi, als auch die Spurenlage deuteten ebenfalls auf den 38-jährigen Tatverdächtigen hin. Mögliches Diebesgut konnte an dem Tatort bislang nicht festgestellt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld muss sich der Mann aus Velbert in beiden Strafverfahren für die Taten verantworten. Aufgrund festgestellter Haftgründe wurde der 38-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am Montagabend einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser verkündete die Untersuchungshaft für den Mann.

