Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Gartenhütte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Am frühen Donnerstagmorgen (22.08.2024) wurde der Einsatzleitstelle der Feuerwehr Gütersloh gegen 03:30 Uhr der Brand einer Gartenhütte, welche sich am Ende der Straße Sandbrink befindet, durch einen Anwohner gemeldet. Bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei stand die Hütte in Vollbrand. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die unbewohnte Gartenhütte wurde infolge des Brandgeschehens zu großen Teilen zerstört. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei zurzeit auf 7000 EUR geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel. 05241 8690 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell