Polizei Gütersloh

POL-GT: Scheunenbrand in Neuenkirchen

Gütersloh (ots)

Rietberg (IW)- Feuer in einer Scheune hat Samstagnacht (24.08., 01:30 Uhr) zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz an der Oststraße im Rietberger Ortsteil Neuenkirchen geführt. Bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Scheune, welche als Fahrzeughalle genutzt wird, wurde infolge des Brandgeschehens komplett zerstört. Zu der Brandentstehung und zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen durch Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh dauern an.

