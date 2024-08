Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei sucht mögliche Unfallstelle

Wipperfürth (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15. / 16. August) meldete sich gegen 0 Uhr ein Mann bei der Polizei des Märkischen und gab an mit seinem Fahrzeug einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. In Kierspe-Rönsahl trafen die Polizisten einen 35-jährigen Mann aus Waldbröl an, der neben seinem stark beschädigten Audi stand und behauptete in Wipperfürth, Klaswipper einen Zusammenstoß mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gehabt zu haben. Da der Waldbröler unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Von einer möglichen Unfallstelle oder dem Fahrer einer möglicherweise beteiligten landwirtschaftlichen Zugmaschine fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

