Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Waidhaus schnappt Berufsdiebin

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben in der Nacht auf Mittwoch (24. Juli) bei Waidhaus eine per Haftbefehl gesuchte Berufsdiebin festgenommen. Die Osteuropäerin muss sich nun vor dem Haftrichter in Mannheim verantworten.

Im April 2024 soll die 49-jährige Rumänin in Lampetheim (Mannheim) zusammen mit drei weiteren unbekannten Tätern ein Laubgebläse und eine Kettensäge im Wert von 1.100 Euro entwendet haben. Im Mai 2024 schlug sie erneut zu und stahl Kupferdraht und Kupferrohre. Das Amtsgericht Mannheim sieht in den Diebstählen der Rumänin eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle. Da sie sich zwischenzeitlich ins Ausland abgesetzt hatte, ordnete das Gericht Untersuchungshaft gegen die 49-Jährige an. Beamte der Bundespolizei Waidhaus kontrollierten die gesuchte Berufsdiebin nahe des ehemaligen Grenzübergangs Tillyschanz bei Waidhaus und nahmen sie noch am Kontrollort fest. Sie wird nun an den zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim überstellt.

