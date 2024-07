Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei beobachtet Anstieg unerlaubter Einreisen Vermehrt Feststellungen in den Landkreisen Mühldorf und Altötting

Die Bundespolizei registriert aktuell in den Landkreisen Mühldorf am Inn und Altötting eine Zunahme der unerlaubten Einreisen aus Österreich. Aus diesem Grund wird die Bundespolizeiinspektion Freilassing mit ihrem Revier in Mühldorf am Inn diesen Bereich wieder verstärkt kontrollieren. Betroffen sind insbesondere die Zugverbindungen aus Richtung Simbach am Inn und die A 94. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Bundespolizeiinspektion Freilassing unter der Telefonnummer 08654 7706-0 gerne entgegen.

Die Bundespolizei hat zum Beispiel am 17. Juli gegen 15 Uhr eine russische Familie am Bahnhof Marktl in der aus Simbach kommenden Regionalbahn festgestellt. Die Eltern im Alter von 32 und 33 Jahren und ihre vier Kinder im Alter zwischen zwei und acht Jahren konnten sich nur mit österreichischen Asylverfahrenskarten ausweisen. Dadurch besteht bei den Eltern der Verdacht der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes sowie des Einschleusens von Ausländern zu Gunsten ihrer Kinder. Die Familie wurde an eine Erstaufnahme weitergeleitet.

Bereits am 10. Juli gegen 21 Uhr hatte die Bundespolizei einen Pkw mit französischer Zulassung im Stadtgebiet Mühldorf am Inn kontrolliert. Der Fahrer, ein 44-jähriger Türke, konnte sich lediglich mit einem französischen Aufenthaltstitel ausweisen. Der Mitfahrer, ein 30-jähriger Türke, legte ein französisches Asylantragsstellungsdokument vor. Auch ein 39-jähriger Mitfahrer, zeigte den Beamten nur seinen türkischen Reisepass, aber keinen Aufenthaltstitel. Somit besteht gegen die Männer der Verdacht der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts. Der Fahrer wurde zudem wegen der Beihilfe zur unerlaubten Einreise angezeigt. Den 39-Jährigen hat die Bundespolizei nach Österreich zurückgeschoben. Den beiden anderen Türken wurde die Ausreise nach Frankreich mit einer Grenzübertrittsbescheinigung gestattet.

