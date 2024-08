POL-GM: Vandalen beschädigten Autos

Radevormwald (ots) - Unbekannte sind in der Zeit von Samstag bis Montag (17. / 19. August) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Laakbaum" eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchwühlten die Kriminellen sämtliche Schränke. Ob die Einbrecher auch Beute machten, konnte noch nicht festgestellt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 ...

