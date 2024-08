Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ohrsen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (01.08.2024) drangen unbekannte Täter zwischen 9 Uhr und 13:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Ehlenbrucher Straße ein. Die Einbrecher gelangten durch ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude, während sich die 84-jährige Bewohnerin in einem anderen Zimmer aufhielt. Die Täter entwendeten unter anderem Goldschmuck. Die Einbrecher konnten unbemerkt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet hat, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden

