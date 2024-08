Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Trickdiebstahl aus Wohnung eines Seniors.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (01.08.2024) verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen 10:00 Uhr und 10:10 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Kilian-Kirchhoff-Straße. Der Mann gab gegenüber einer anwesenden Pflegekraft an, den Bewohner zu kennen und mit ihm befreundet zu sein. Der Täter entwendete unbemerkt Bargeld aus dem Portemonnaie des Seniors. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 60 Jahre alt, etwa 1,75 m groß, braune kurze Haare und Bart, bekleidet mit einer weißen kurzen Hose und einem grünen Oberteil. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell