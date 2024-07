Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall mit vier Autos - Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden

Engelskirchen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag (11. Juli) auf der L136/"Bergische Straße" auf Höhe der Einmündung "Haus Alsbach" zogen sich zwei Personen Verletzungen zu. Ein 55-Jähriger aus Nümbrecht fuhr um 16.55 Uhr in seinem Ford auf der "Bergische Straße" in Richtung Engelskirchen, als er auf Höhe der Einmündung verkehrsbedingt halten musste. Ein hinter ihm fahrender 65-Jähriger aus Lindlar führte daraufhin mit seinem Mazda eine Vollbremsung durch, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein hinter dem Mazda fahrender 33-Jähriger aus Lindlar krachte daraufhin mit seinem VW in den Mazda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda in Richtung des Ford geschoben. Der Mazda-Fahrer versuchte nach links auszuweichen und touchierte dabei einen auf der Gegenfahrbahn in Richtung Overath fahrenden Opel eines 27-Jährigen aus Lindlar. Der 33-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der 65-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzt 24.500 Euro.

