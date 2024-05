Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stockhover Weg; Verkehrsunfall; Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am Sonntag (12.05./02:18 Uhr) kam es auf der Fahrbahn (verkehrsberuhigter Bereich) Stockhover Weg zu einem Zusammenstoß zwischen einem 60-jährigen Pedelec-Fahrer aus Dülmen und einem Fußgänger. Der Fußgänger wurde vom entgegenkommenden Pedelec-Fahrer am Arm gestreift. Der Radfahrer (ohne Fahrrad-helm) stürzte dabei so ungünstig, dass er aufgrund lebensgefährlicher Kopferletzungen in ein Krankenhaus in Münster geflogen werden musste. Erste-Hilfe Maß-nahmen waren bereits durch den Fußgänger und seinen Begleiter erfolgt. Da der Verdacht des Alkoholeinflusses bestand, wurde dem 60-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Er ist aktuell außer Lebensgefahr.

