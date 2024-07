Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Messenger-Betrug Betrüger hatten Erfolg mit ihrer Masche

Bergneustadt (ots)

Ein 65-jähriger Bergneustädter hat am Mittwoch (10. Juli) auf seinem Handy eine Nachricht erhalten. Darin gab sich jemand als sein Sohn aus. Das Handy des Sohnes sei nicht mehrfunktionsfähig, deshalb habe er nun eine neue Nummer. Danach gab es mehrere gegenseitige Nachrichten, bevor schließlich der angebliche Sohn um Geld bat, um sein Handy reparieren zu können. Der 65-Jährige hegte keinen Verdacht und überwies das geforderte Geld. Erst danach nahm er Kontakt zu seinem tatsächlichen Sohn auf und der Betrug flog auf.

Die Polizei warnt: Solche Nachrichten werden an zahlreiche Handynummern verschickt. In manchen Fällen auch an Personen, die gar keine Söhne oder Töchter haben. Sollten Sie eine solche Nachricht bekommen, gehen Sie nicht drauf ein! Sollten Sie Zweifel an der Echtheit haben, kontaktieren Sie erst Ihre Verwandten über die Ihnen bekannten Nummern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/artikel/messenger-betrug

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell