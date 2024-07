Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ladendieb landet in Polizeizelle

Radevormwald (ots)

Nach einem Ladendiebstahl und anschließenden Pöbeleien kam ein 44-jähriger Radevormwalder am Mittwoch (10. Juli) in eine Polizeizelle.

Gegen 13:15 Uhr fiel der Mann zunächst mit einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Radevormwalder Innenstadt auf. Der Mann flüchtete, konnte aber kurze Zeit später von einer Polizeistreife im Bereich der Kaiserstraße angetroffen werden. Dort pöbelte er umstehende Personen an. Da er unter Alkoholeinfluss stand und sich auch gegenüber den Polizeibeamten uneinsichtig zeigte, entschlossen sich diese, den 44-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Bei seiner Fixierung fiel er zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn erst zur Versorgung der Wunde in ein Krankenhaus, bevor er dann in eine Polizeizelle zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten gebracht wurde.

