Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Unfall in Neuenherweg

Hückeswagen (ots)

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der B483 und Neuenherweg hat sich am Dienstag (9. Juli) ein Auto überschlagen. Zwei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Um 12 Uhr fuhr ein 51-Jähriger aus Hückeswagen auf der B483 aus Hückeswagen kommend und beabsichtigte nach links Richtung Neuenherweg abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer 49-Jährigen aus Wipperfürth, die auf der B483 in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenpralls überschlug sich das Auto des Hückeswageners. Der 51-Jährige und die 49-Jährige kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An den Autos entstand insgesamt ein Sachschaden von schätzungsweise 25.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell