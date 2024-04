Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Autoreifen zerstochen

Unbekannte haben am Wochenende auf Norderney die Reifen eines Autos zerstochen. Beschädigt wurden die beiden hinteren Reifen eines weißen Seat Alhambra. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Straße Alter Horst auf einem Parkplatz. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Donnerstag, 19.45 Uhr, bis Ostermontag, 12 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04932 92980 entgegen.

Norden - Versuchter Einbruch

Zu einem versuchten Einbruch kam es am Samstag in Norden. Eine bislang unbekannte männliche Person betrat gegen 10.30 Uhr ein Grundstück in der Straße Glockenweg und schlug die Fensterscheibe eines Wohnhauses ein. Vermutlich wurde der Unbekannte gestört und flüchtete von der Örtlichkeit. Ein Einstieg in das Haus erfolgte nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Fahrradunfall

Auf Norderney kam es am Montagabend zu einem Fahrradunfall. Ein 14-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bayern war gegen 19 Uhr auf der Jann-Berghaus-Straße Richtung Ortsausgang unterwegs und stieß an der Kreuzung zum Herrenpfad mit einer 16-jährigen Radfahrerin aus Nordrhein-Westfalen zusammen. Die beiden Jugendlichen stürzten. Die 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Rädern entstand Sachschaden.

Norden - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Die Polizei Norden hat am Montagabend in der Gartenstraße in Norden einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Norden - Unfallflucht

Auf dem Parkdeck des Norder Tor kam es am Dienstagmorgen zu einer Unfallflucht. Zwischen 9.20 Uhr und 9.50 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Auto einen blauweißen BMW Mini. Der entstandene Sachschaden an dem Mini liegt bei etwa 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

