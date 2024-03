LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Eisenach (ots) - Gestern Nachmittag wurden sieben Personen in einem Bus leicht verletzt. Der 36-jährige Fahrer musste den Bus in der Straße 'An der Tongrube' verkehrsbedingt stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit einem offenbar plötzlich herannahenden Pkw zu vermeiden. Der Pkw kam aus der Straße 'Am Gebräun' und war vorfahrtsberechtigt. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Eine im Bus installierte ...

mehr