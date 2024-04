Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - 71-jähriger Autofahrer nach Unfall verstorben

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Der 71-jährige Autofahrer, der am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor schwer verletzt wurde, ist am Wochenende verstorben.

Der Mann aus Wiesmoor war am Donnerstag gegen 11.30 Uhr mit seinem Auto alleinbeteiligt von der Wittmunder Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Mit einem Rettungshubschrauber war er in eine Klinik gebracht worden. Am Sonntag erlag der 71-Jährige seinen schweren Verletzungen und verstarb im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell