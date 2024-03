Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 31.03.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Alkoholisierter Roller-Fahrer

Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Aurich auf der Kirchdorfer Straße einen 44jähriger Fahrer eines Motorrollers. Auf Grund des wahrnehmbaren Alkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,8 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Wieterfahrt untersagt.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Versuchter Einbruch

In der Samstagnacht, gegen 23:30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei Aurich, eine Person auf einem Vordach eines Gebäudes an der Julianenburger Straße. Bei der Überprüfung des Gebäudes, in welchem die Tafel ansässig ist, wurde ein aufgebrochenes Fenster festgestellt. Der Täter konnte durch die eingesetzten Beamten nicht mehr angetroffen werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Aurich - Versuchter Einbruch

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag machte sich ein bislang unbekannter Täter an einer Nebeneingangstür eines Wohnhauses in der Sunkanastraße zu schaffen. Die Tür hielt stand, so dass niemand in das Wohngebäude gelangte. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel.: 04941/6060 zu melden.

Sonstiges

Südbrookmerland - Garagenbrand

Aufmerksame Anwohner meldeten in der Samstagnacht gegen 23:30 Uhr einen Garagenbrand an der Ekelser Straße in Wiegboldsbur. Aus bislang unbekannter Ursache war es innerhalb der Garage zu einem Brand gekommen, welche stark beschädigt wurde. Komplett zerstört wurden zwei PKW, welche in der Garage standen. Ein Übergreifen auf das nebenstehende Wohnhaus konnte durch die Freiwillige Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, der Sachschaden wird auf ca. 80.000,-EUR geschätzt. Die Ekelser Straße wurde für die Löscharbeiten ca. 1 Stunde voll gesperrt

Norden

Verkehrsgeschehen

Hage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 87-jähriger Mann aus Hage führte am Samstag gegen 16:00 Uhr einen Pkw auf öffentlichen Straßen, als er durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei angehalten und überprüft wurde. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 87-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Hage - Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Ein 31-jähriger Mann aus Osteel ist am Samstag gegen 21:35 Uhr auf der Halbemonder Straße durch die Polizei angehalten und überprüft worden. Der Mann war mit einem Pkw unterwegs. Im Zuge der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass für den Pkw des Mannes kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Gegen den 31-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Krummhörn - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Einer 30-jährige Frau aus der Krummhörn wurde am Samstag gegen 21:40 Uhr die Weiterfahrt mit ihrem Pkw untersagt, nachdem sie von der Polizei angehalten und überprüft wurde. Die Überprüfung ergab nämlich, dass die Frau nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet.

Krummhörn - Unfallflucht

Am Donnerstag, 28.03.2024, ist es gegen 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Uplewarder Landstraße (L2) im Bereich der Ortschaft Upleward gekommen. Nach Zeugenangaben soll ein in Richtung Pewsum fahrender Lkw nach rechts von der Fahrbahn auf die Berme geraten sein und diese beschädigt haben. Eine größere Menge Erdreich ist dabei auf die Fahrbahn geschleudert worden. Der Lkw hat seine Fahrt fortgesetzt, ohne den Schaden zu melden. Der Lkw soll mit einem großen orangefarbenen Container beladen gewesen sein. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Personen, die weitere Hinweise auf den Lkw bzw. dessen Fahrer oder Fahrerin geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Kriminalitätsgeschehen

Rechtsupweg - Schuppen und Garage aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Schuppen und einer Garage im Mühlenweg in Rechtsupweg, mehrere Werkzeuge wurden hier entwendet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter Tel. 04931/9210 zu melden.

Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Streit eskaliert

Bei einem Osterfeuer auf einem Sportplatz in Wittmund-Isums kam es am Samstagabend zu Streitigkeiten zwischen zwei Wittmundern. Die Streitigkeiten endeten schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher ein 22-Jährige auf einen 19-Jährigen einschlug. Anschließend entfernte sich der 22-Jährige, beleidigte und bedrohte dabei noch einen 53-jährigen Wittmunder und beschädigte einen Leitkegel der Feuerwehr. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Westerholt - Mitarbeiter stellt Ladendieb Zu einem Ladendiebstahl kam es am Samstagnachmittag in Westerholt. Ein 43-jähriger Mann aus Georgien steckte gegen 15:30 Uhr Zigaretten im Wert von über 700 Euro in eine Tasche und verließ den Discounter im Terheider Weg. Ein Mitarbeiter bemerkte dies und verfolgte den Täter, welcher daraufhin das Diebesgut fallen ließ und flüchtete. Kurze Zeit später konnte der Täter vom Mitarbeiter aufgehalten und an die Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell