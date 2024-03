Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag den 29.03.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Geschädigte entfernt sich vom Unfallort

Am Donnerstagmorgen, gegen 09:45 Uhr, kam es auf der Norder Straße (B 72) im Ortsteil Georgsheil in Höhe des dortigen Rastplatzes zu einem Verkehrsunfall. Ein 21jähriger aus dem LK Wittmund rangierte hier mit seinem Gespann aus PKW und Anhänger, die hinter ihm fahrende, 23jährige, PKW-Führerin aus Südbrookmerland musste auf Grund dieses Fahrmanövers ebenfalls rangieren und stieß hierbei gegen einen hinter ihr wartenden PKW. Die Fahrzeugführerin dieses beschädigten PKW notierte sich die Daten der 23jährigen und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne ihre eigenen Daten zu hinterlassen. Bei dem beschädigten Fahrzeug solle es sich um einen schwarzen PKW gehandelt haben. Fahrzeugführerin sei eine Frau Mitte vierzig gewesen, auf dem Beifahrersitz habe sich ein Mann Mitte fünfzig befunden. Die Geschädigte, respektive Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Großefehn - Betrunken mit PKW gefahren

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:30 Uhr, riefen Anwohner aus Aurich-Oldendorf die Polizei, da ein PKW auf deren Auffahrt stand und ein augenscheinlich alkoholisierter Mann soeben bei ihnen geklingelt habe. Nachdem dem Mann nicht geöffnet wurde, setzte er sich wieder in den PKW. Die eingesetzten Beamten konnten den betrunkenen 52jährigen aus Wiesmoor auf dem Fahrersitz antreffen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Zumal der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Nach Auseinandersetzung betrunken mit PKW gefahren

Am Freitagmorgen, gegen 03:20 Uhr, wurde die Polizei Aurich zu einer Tankstelle an der Esenser Straße gerufen. Nach Angaben eines unbeteiligten Zeugen sei es hier zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Kurz vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Personen sowie zwei PKW vom Tankstellengelände. Ein schwarzer Golf konnte durch die eingesetzten Beamtinnen verfolgt werden. Der Fahrzeugführer reagierte nicht auf Anhaltesignale und flüchtete über die Wiesenstraße in die Straße Am Bahndamm. Hier stellte er den PKW ab und setzte seine Flucht fußläufig fort. Der 28jährige konnte schlussendlich im Hausflur eines dortigen Mehrparteienhauses festgestellt werden. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand weiterhin unter Alkoholeinfluss. Da er zudem noch versuchte die eingesetzten Beamtinnen anzugreifen, wurden gegen ihn Strafverfahren wegen Widerstand gg. Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zu der zunächst gemeldeten Auseinandersetzung ist bislang nichts bekannt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht am Steuer

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:40 Uhr wurde ein 20-jähriger Mann, welcher mit einem PKW im Siedlungsweg in Norden unterwegs war, von der Norder Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Der junge Mann aus Norden wird sich nun in einem Verfahren hinsichtlich einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten müssen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Krummhörn - Alkoholisiert mit PKW unterwegs

Am frühen Freitagmorgen gegen 03:10 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife auf der Emder Landstraße in Canum einen PKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrzeugführer, welcher in Emden wohnt, erheblich unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,1 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Krummhörn - Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Am Freitagmorgen gegen 04:30 Uhr kontrollierte eine Norder Polizeistreife wiederum auf der Emder Landstraße in Canum einen PKW. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus Hinte erheblich alkoholisiert war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in einem entsprechendes Verfahren verantworten müssen.

Wittmund

Wittmund - E-Scooter gestohlen

Unbekannte haben in Wittmund einen E-Scooter gestohlen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 20 Uhr und 20:30 Uhr vor einem Supermarkt in der Harpertshausener Straße. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein schwarzes Modell mit roten Farbakzenten. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell