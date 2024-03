Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Schwerer Verkehrsunfall

Aurich - Gefährliche Überholmanöver

Aurich - Autofahrer kollidiert mit Baum und flüchtet

Aurich - Pedelec-Fahrer kollidierten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag in Wiesmoor ereignet. Ein 71-jähriger Opel-Fahrer war gegen 11.30 Uhr auf der Wittmunder Straße in Fahrtrichtung Marcardsmoor unterwegs. Er kam vor der Einmündung zum Resedaweg aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Aurich - Gefährliche Überholmanöver

Die Polizei sucht die Fahrerin eines BMW, die am Mittwoch in Aurich einen Radfahrer gefährdet haben soll. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer gegen 15 Uhr auf dem Radweg der Julianenburger Straße, weiter in die Burgstraße und dann in die Bahnhofstraße. Auf der Strecke wurde er von einer BMW-Fahrerin mehrfach riskant überholt und beleidigt. In der Bahnhofstraße soll die Frau zudem ausgestiegen sein und den Radfahrer bedroht haben. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Autofahrer kollidiert mit Baum und flüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Tjüchkampstraße in Aurich. Ein bislang unbekannter Autofahrer war nach ersten Erkenntnissen auf der Tjüchkampstraße aus Richtung der B72 unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Baum und flüchtete unerlaubt. An dem Baum entstand Sachschaden. Bei dem Unfallwagen handelt es sich vermutlich um einen VW, der ebenfalls beschädigt sein dürfte. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Aurich - Pedelec-Fahrer kollidierten

Zwei Pedelec-Fahrer sind am Mittwoch in Aurich miteinander kollidiert. Eine 57-jährige Frau fuhr gegen 9.45 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg der Von-Bodelschwingh-Straße und stieß mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen. Die 57-jährige Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell