Balve (ots) - Der Verkehrsdienst der Polizei führte am Sonntag, 08.10.2023 eine Geschwindigkeitskontrolle in dem bei Besuchern beliebten Ausflugsort Balve-Leveringhausen durch (außerhalb geschlossener Ortschaft/30 km/h). Das Gefahrenpotential für Fußgänger in dem in Rede stehenden Verkehrsraum ist hier nicht unerheblich. Auf der schmalen Fahrbahn bewegten sich ...

mehr