POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 30.03.2024

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Fahrt unter Alkohol und Drogen

Am Freitagabend ist es zu einer Trunkenheitsfahrt in Ihlow gekommen. Ein 49-jährige Fahrzeugführer aus Ihlow fuhr mit seinem Pkw von der Autobahn in Richtung Ochtelbur ab und wurde aufgrund seiner Fahrweise durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer gemeldet. Das Fahrzeug wurde schließlich gegen 21:20 Uhr an seiner Anschrift festgestellt und der Fahrzeugführer durch die Polizei kontrolliert. Hierbei wurde eine Beeinflussung auf Alkohol sowie Betäubungsmittel bemerkt. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff Kokain. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Berauscht gefahren

Zu einer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmittel ist es am Freitagnachmittag in Aurich gekommen. Die Polizei kontrollierte gegen 15 Uhr einen 24-jährigen Osnabrücker mit seinem Auto im Westergaster Weg und stellte bei der Verkehrskontrolle fest, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Neben der durchgeführten Blutentnahme und der Untersagung der Weiterfahrt erwartet ihn nun noch ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Ihlow - Abkommen von der Fahrbahn

Am Freitagnachmittag ist ein Auto in Ihlow von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Ein 70-jährige Fahrzeugführer aus Essen fuhr mit seinem Opel Corsa die Auricher Straße in Richtung Westerende-Holzloog. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe des Erlenweges alleinbeteiligt von der Straße ab. In einem Gebüsch kam das Fahrzeug zum Stehen und der Unfallverursacher sollte anfänglich im Fahrzeug eingeklemmt sein, weshalb neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr alarmiert wurde. Der Essener wurde letztlich nicht verletzt, der Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf eine mittlere vierstellige Summe beziffert.

Südbrookmerland - Illegales Kraftfahrzeugrennen mit Unfall

Am Freitagabend ist ein Motorrad in Südbrookmerland mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit verunfallt. Einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung fiel am Freitag gegen 19:40 Uhr eine Gruppe Motorradfahrer auf, welche die Gruppe auf der Tom-Brook-Straße in Südbrookmerland anhalten und kontrollieren wollte. Beim Anzeigen des Anhaltesignals beschleunigte ein 22-jähriger Norder mit seinem Motorrad stark und versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Trotz Sondersignalen hielt der Motorradfahrer nicht an und erreichte zeitweise eine Geschwindigkeit von bis zu 180 Km/h in einer Ortschaft. Im Bereich der Westvictorburer Straße in Uthwerdum stürzte der Motorradfahrers aufgrund eines Fahrfehlers und wurde nicht verletzt. Das Motorrad wurde bei dem Sturz beschädigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Osteel - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Norderneyer mit seinem Pkw auf der Schoonorther Landesstraße in Osteel. Vor ihm fuhren mehrere Fahrzeuge, die aufgrund eines Radfahrers ihre Geschwindigkeit anpassten und diesen sukzessive langsam überholten. Dabei soll der unbekannte männliche Radfahrer auf die Motorhauben der anderen Autofahrer sowie gegen den Außenspiegel des Norderneyers geschlagen haben. Auf Ansprache reagierte der Radfahrer nicht und entfernte sich von der Örtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter 04931/9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsunfall mit mehreren leicht Verletzten

Am Samstagnachmittag fuhr ein 37-jähriger Großheider mit einem Taxi die Straße `Burggraben` in Norden stadteinwärts. Nach ersten Erkenntnissen wollte er gegen 15:30 Uhr in die Knyphausenstraße einbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 67-jährige Autofahrerin aus Norden. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Weiterhin befanden sich in dem Citroen der 67-Jährigen zwei Kinder, welche ebenfalls leichte Verletzungen erlitten. Alle Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

Sonstiges

Berumbur - Schuppenbrand

Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es im Forstweg in Berumbur zu einem Schuppenbrand auf einem Privatgrundstück. Zeugen bemerkten den Brand und informierten den Eigentümer, welcher umgehend versuchte das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen. Dies war jedoch aufgrund der Ausdehnung des Feuers nicht erfolgreich. Die alarmierten Ortsfeuerwehren Hage und Berumbur konnten den Brand löschen. Es entstand Sachschaden, die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Osteel - Garagenbrand

Am Samstagabend geriet eine Garage sowie ein Anbau in der Koppelstraße in Osteel in Brand. Der Bewohner vom brandbetroffenen Grundstück entdeckte gegen 21 Uhr das Feuer. Mehrere Ortsfeuerwehren wurden alarmiert, sodass ungefähr 90 Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten beteiligt waren. Die Garage sowie ein darin befindlicher Pkw wurden bei dem Brand erheblich beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf ungefähr 40.000 Euro geschätzt. Eine Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Wohnungseinbruch

Unbekannte sind am Freitag in eine Wohnung in Esens eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 19:30 Uhr und 20 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines Mehrparteienhauses im Sterburer Weg und entwendeten unter anderem Schmuck. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei Esens unter 04971 926500.

Esens - Auto beschädigt

Ein weißer Nissan Qashqai wurde durch Unbekannte in Esens beschädigt. Der Wagen war von Dienstag den 19. März bis Freitag den 29. März in der Straße Lammertshörn abgestellt. Die Täter zerkratzten den Nissan in dieser Zeit, sodass ein Schaden von rund 3000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei in Esens unter 04971 926500 entgegen.

