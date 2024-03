Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwere Körperverletzung am Bahnhof Göschwitz

Jena (ots)

Gestern Abend, gegen 22:20 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofes in Jena-Göschwitz zu einem folgenreichen Angriff auf einen 52-jährigen Jenaer. Dieser geriet am Tatort mit einer Personengruppe, bestehend aus dem 22-jährigen späteren Täter und seinen beiden weiblichen Begleiterinnen in Streit. Der Auslöser ist bis dato noch Gegenstand der Ermittlungen. In Folge der Streitigkeit schlug der 22-Jährige eine mitgeführte Bierflasche ins Gesicht des Opfers. Dieser erlitt schwerwiegende Schnittverletzungen im Gesichts- und insbesondere Augenbereich und war zeitweise bewusstlos. Die Tätergruppe entfernte sich unerkannt vom Tatort. Aufgrund der sofortigen Alarmierung und der guten Personenbeschreibung durch Zeugen konnte die flüchtige Personengruppe im Bereich Lobeda aufgrund der sofortigen Fahndung festgestellt und der Täter vorläufig festgenommen und zugleich wichtige Spuren gesichert werden.

Zwischenzeitlich wurde das Opfers als akuter Notfall ins Klinikum gebracht. Dort wurde noch in der Nacht eine OP durchgeführt, wobei weiterhin die Gefahr besteht, dass das Opfer auf einem Auge bleibenden Schaden davon tragen wird. Das Opfer ist aktuell nicht vernehmungsfähig.

Der Täter ist weiterhin vorläufig festgenommen und wird heute einem Haftrichter zur Entscheidung über eine etwaige U-Haft vorgeführt. Der Tatvorwurf lautet Schwere Körperverletzung gemäß § 226 StGB.

Bis dato der Polizei unbekannte Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0079840/2024 bei der Polizei in Jena zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell