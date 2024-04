Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, 01.04.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeuge verhindert vermeintlichen Einbruch

Am frühen Samstagnachmittag stellte ein aufmerksamer Zeuge an der Oldersumer Straße drei Personen fest, die sich vor der Stiftsmühle aufhielten. Eine der Personen warf sich gewaltsam gegen das Tor der Mühle, welches dadurch leicht aufsprang, während die anderen beiden Personen augenscheinlich "Schmiere standen". Der Zeuge rief die Personen an, welche daraufhin in Richtung Innenstadt flüchteten. Eine Personenbeschreibung konnte abgegeben werden. Das Mühlentor wurde leicht beschädigt.

Südbrookmerland - Briefkästen durch Tritte beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Briefkästen eines Wohnhauses in der Groothuser Straße in Münkeboe. Anwohner berichteten von einem lauten Knall, als mehrere Jugendliche gegen 03:30 Uhr lautstark durch die Straße zogen. Mutmaßlich wurden dabei auch die Briefkästen beschädigt. Zeugen werden gebeten, etwaige Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Südbrookmerland - Reifen eines Transporters zerstochen

Bei einem Transporter, der am Engerhafer Loog in Engerhafe abgestellt war, wurden in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag zwei Reifen durch Unbekannte zerstochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, ihre Feststellungen bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-606215) zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pkw ohne Haftpflichtversicherung geführt

Am Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte auf der Moordorfer Straße einen VW Passat aus dem Landkreis Wittmund. Den Beamten fiel dabei auf, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz mehr bestand. Gegen den 58-Jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen sichergestellt.

Aurich - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Ebenfalls ohne Versicherungsschutz war ein 40-jähriger aus Aurich mit einem E-Scooter auf der Esenser Straße unterwegs. Er fiel einer Polizeistreife am Sonntagnachmittag auf, die ihn daraufhin kontrollierte. Auch gegen diesen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Motorradfahrer hatte nicht die richtige Fahrerlaubnis

Die Polizei kontrollierte am Sonntagnachmittag einen Motorradfahrer auf der Esenser Straße. Dabei fiel den Beamten auf, dass das Motorrad deutlich mehr Leistung hatte, als es dem Kradfahrer seiner Fahrerlaubnisklasse nach zum Führen erlaubt war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Südbrookmerland - Autofahrer fährt betrunken

Eine Polizeistreife kontrollierte am Sonntagmorgen einen 18-jährigen aus der Gemeinde, der mit seinem Opel auf der Auricher Straße in Moordorf unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1 Promille. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Sonstiges

Aurich - Uneinsichtiger Gast landet im Polizeigewahrsam

Ein 22-jähriger Auricher wollte am frühen Ostermontag trotz Aufforderung des Sicherheitsdienstes eine Gaststätte am Georgswall nicht verlassen. Auch dem Platzverweis der hinzugerufenen Polizei wollte er nicht nachkommen, weshalb er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Für das Nichtbefolgen des Platzverweises muss sich der 22-Jährige sich nun in einem eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem muss er für die Kosten der Unterbringung im Polizeigewahrsam aufkommen.

Altkreis Norden

-keine presserelevanten Ereignisse-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Pkw beschädigt

In der Zeit von Samstag, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 11:00 Uhr, wurde in der Straße "Am Vogelbeerbaum" der Dacia eines 61-jährigen Wittmunders beschädigt. Eine unbekannte Person beschädigte Reifen an dem Fahrzeug und schlug eine Delle in die Karosserie. Es entstand ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Verkehrslage

-keine presserelevanten Ereignisse-

