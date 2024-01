Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Büroräume scheitert

Borken (ots)

Tatort: Borken, Siemensstraße;

Tatzeit: zwischen 03.01.2024, 17.00 Uhr, und 04.01.2023, 07.00 Uhr;

In der Nacht zu Donnerstag scheiterten Unbekannte bei einem Einbruch in Borken. Die Täter versuchten gewaltsam in Büroräume an der Siemensstraße einzudringen. Doch Fenster und Türen hielten stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

