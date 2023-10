POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen

Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Montag (09.10.2023), 17.00 Uhr bis Dienstag (10.10.2023), 07.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Audi in der Lützowstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (10.10.2023) kam es zu einem Unfall zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem Ford-Fahrer in der Derchinger Straße. Gegen 15.45 Uhr bog der Ford-Fahrer von der Derchinger ...

