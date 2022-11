POL-MFR: (1403) Raub in der Nürnberger Südstadt - Zeugen gesucht

Gunzenhausen (ots) - Am späten Donnerstagabend (17.11.2022) geriet der Dachstuhl eines im Umbau befindlichen Hauses in Heidenheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 23:45 Uhr stellten die Eigentümer eines alten Bauernhauses, in der Nähe des Ortsteils Hechlingen am See, einen Brand im Bereich des Daches fest und verständigten die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und ...

