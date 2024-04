Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund: Festnahme nach Tötungsdelikt in Hage

Aurich/Norden (ots)

Norden/Hage - Festnahme nach Tötungsdelikt in Hage

Die Polizei hat nach andauernden Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt, das sich im Januar in Hage zugetragen hat, einen Tatverdächtigen festgenommen.

Ein 32 Jahre alter Mann aus Norden steht im Verdacht, am Wochenende des 20./21. Januar eine 65 Jahre alte Frau in ihrem Wohnhaus getötet zu haben. Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um eine Person aus dem engeren Bekanntenkreis des Opfers.

Aufgrund der inzwischen vorliegenden Beweislage wurde durch die Staatsanwaltschaft Aurich ein Haftbefehl beantragt und durch das Amtsgericht Aurich erlassen.

Der 32-Jährige konnte am Mittwoch in Norden festgenommen werden. Am Donnerstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell