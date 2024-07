POL-GM: Autofahrer hatte zu tief ins Glas geschaut

Wiehl (ots) - Ein Motorradfahrer hat sich am Samstag (6. Juli) in Weiershagen bei einem Unfall mit einem Traktor schwere Verletzungen zugezogen. Der 64-jährige Motorradfahrer fuhr gegen 12:50 Uhr hinter dem 22-jährigen Traktorfahrer auf der L302 aus Richtung Forst kommend in Richtung Weiershagen. In dem Moment als der Traktorfahrer nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, überholte der Motorradfahrer. Um einen ...

mehr