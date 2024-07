Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer nach Unfall schwerverletzt ins Krankenhaus

Wiehl (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Samstag (6. Juli) in Weiershagen bei einem Unfall mit einem Traktor schwere Verletzungen zugezogen. Der 64-jährige Motorradfahrer fuhr gegen 12:50 Uhr hinter dem 22-jährigen Traktorfahrer auf der L302 aus Richtung Forst kommend in Richtung Weiershagen. In dem Moment als der Traktorfahrer nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, überholte der Motorradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Motorradfahrer noch nach links aus und stürzte. Dabei zog sich der 64-jährige Motorradfahrer aus Gummersbach schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

