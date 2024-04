Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autobahnpolizei verfolgt gestohlenen Porsche auf der A1 - Zeugen gesucht ++

Rotenburg (ots)

Sittensen/A1. Nach einer Verfolgungsfahrt, die sich am Freitagnachmittag auf der Hansalinie A1 aus Richtung Hamburg kommend bis zur Anschlussstelle Elsdorf ereignet hat, suchen die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen nach Zeugen und möglichen Geschädigten. Gegen 15 Uhr verfolgten Beamte der Autobahnpolizei Winsen einen in der vergangenen Woche in Hamburg gestohlenen, schwarzen Porsche Macan mit Hamburger Kennzeichen in Fahrtrichtung Bremen. Bis zur Anschlussstelle Sittensen gelang es der Polizei, den Verkehr und auch das flüchtige Fahrzeug bis zum Stillstand herunter zu bremsen. Als Beamte gegen 15.20 Uhr durch eine Rettungsgasse zu Fuß auf das gestohlene Fahrzeug zugingen, gab der Fahrer plötzlich Gas und fuhr auf sie zu. Die Polizisten konnten sich durch einen Sprung in Sicherheit bringen. Ein Beamter gab daraufhin Schüsse auf die Reifen des Fluchtfahrzeugs ab. Der Fahrer des Porsche setzte seine Flucht bis zur Anschlussstelle Elsdorf fort. Beim Verlassen der Autobahn verunglückte der Sportwagen. Der flüchtige Fahrer, ein 22 Jahre alter Mann, zog sich leichte Verletzungen zu. Er versuchte zu Fuß zu flüchten, wurde aber von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen. Nach seiner ärztlichen Versorgung in einem Krankenhaus, kam der Mann in Polizeigewahrsam. Zeugen, die während der Verfolgung oder bereits vorher durch die Fahrweise des Porschefahrers gefährdet wurden oder die Angaben zu den Geschehnissen an der Anschlussstelle Sittensen machen können, melden sich bitte unter Telefon 04282/59414-0.

