Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorräder kollidieren in Kurve miteinander

Gummersbach (ots)

Auf dem Unnenberg sind am Sonntag (7. Juli) in einer Kurve zwei Motorradfahrer frontal miteinander kollidiert. Ein 29-jähriger Mann aus Wesseling fuhr gegen 13:50 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Dannenberger Straße in Richtung Unnenberg. In einer Kurve geriet er auf die Spur des Gegenverkehrs, wo er frontal mit der Suzuki eines entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrers aus Frechen kollidierte. Beide Fahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An ihren Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

